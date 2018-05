Son but n’est pas de fustiger, mais de sensibiliser. Colin Pillet, jeune agriculteur à Martigny (VS), loue depuis un mois et demi un terrain de 2000 m2 sur lequel il a planté des abricotiers.

Quelle n’a pas été sa surprise lorsqu’il a découvert que cette terre était pleine de morceaux de plastique. «Sans aucun respect pour la terre, on a broyé du plastique sur la parcelle et je me retrouve maintenant à mettre beaucoup d’énergie à ramasser les milliards de petits bouts, se plaint-il. Seul, je crois que je vais m’épuiser.» Le précédent cultivateur de la parcelle a passé le girobroyeur, qui sert normalement à broyer les baguettes de bois et autres petits déchets, avec des plastiques probablement utilisés pour la culture des fraises. Plus on regarde au sol, plus on en voit. Sur une couche de 15 à 20 centimètres, de microscopiques morceaux et d’autres de plusieurs centimètres sont mélangés à la terre. «Il faudrait décaper cette couche sur au moins 20 centimètres, mais ce ne serait que repousser le problème plus loin, et je n’ai pas les moyens non plus de faire cette opération», se désole Colin Pillet.

Sur Facebook, le Valaisan a lancé un appel pour demander de l’aide afin de nettoyer son champ le samedi 2 juin. Les réactions ont été nombreuses avec plus de trois cents partages. «Cela a pris une dimension assez folle, s’exclame l’agriculteur. Cet élan de solidarité me fait plaisir et je crains que finalement il y ait trop de monde qui veuille venir m’aider.»

L’ignorance en cause

Adepte de la permaculture, cet étudiant en sciences de l’environnement a passé un diplôme d’ingénieur agronome à la Haute École du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève afin de pouvoir se lancer dans le métier d’agriculteur. Le problème, c’est qu’il n’est pas propriétaire. «C’est pour cela que j’étais content de trouver un champ à louer. Mais je ne veux surtout pas dire que les agriculteurs ont l’habitude de broyer les plastiques dans leur champ. Cela coûte 200 francs la tonne pour les faire brûler. Ici, il en aurait eu peut-être pour 20 francs, ce n’est donc pas l’argent qui est en cause, mais plutôt l’ignorance.»

Une ignorance qui peut coûter une amende pour infraction à l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets, précise le chef du Service de la protection de l’environnement de l’État du Valais, Joël Rossier. Et, surtout, «la remise en état du site». Selon son service, il s’agit d’un cas isolé. (Le Matin)