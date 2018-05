Apprendre une langue, c’est un jeu d’enfant avec la pédagogue neuchâteloise Nathalie Lesselin. Son truc: faire enseigner l’anglais à des enfants par d’autres gamins de leur âge, via des vidéos. Cette méthode développée à Cortaillod (NE) est si inventive qu’elle a été distinguée par une médaille d’or au Concours Lépine organisé à la Foire de Paris. «Notre sélection était déjà une formidable reconnaissance, et voilà que le jury nous attribue un coup de cœur», commente Nathalie Lesselin, une spécialiste en développement et en communication, pour qui apprendre les langues peut être ludique, japonais compris. «C’est plus amusant pour un enfant d’apprendre avec d’autres enfants, qu’avec un adulte placé au-dessus de lui», résume Nathalie Lesselin.

Son concept lui a valu un coup de cœur du jury, concrétisé par une médaille d’or au Concours Lépine International Paris 2018. Mais le succès populaire était aussi au rendez-vous, à son stand: «Nous avons échangé avec des centaines de contacts, des familles, des écoles, des mairies, des associations: ils sont tous convaincus. De nombreux parents nous ont même dit qu’il faudrait rendre notre méthode obligatoire dans toutes les écoles de France», claironne Nathalie Lesselin. Le programme Kokoro Lingua était la seule innovation helvétique présente au concours, clôturé hier soir.

Dès 3 ans

L’innovation pédagogique saluée à Paris, Nathalie Lesselin l’a mise en ligne l’automne dernier. En six mois, sa plate-forme sécurisée* a séduit 4000 abonnés. Des familles, mais aussi des classes sont prêtes à regarder 36 vidéos en un an, l’âge requis pour passer du temps devant un écran étant de 3 ans.

Son sens de l’observation et son esprit de synthèse, Nathalie Lesselin les a d’abord mis au service de start-up et de grands groupes comme LVMH et Gucci. C’est en éveillant ses deux garçons aux langues que cette maman a élaboré le projet Kokoro Lingua au sein de l’association Big Bang Generation.

Big Bang Generation n’a pas de but lucratif et ses membres sont bénévoles. Ses enseignants en culottes courtes, Nathalie Lesselin les recrute autour de Neuchâtel, dans des familles anglophones. «L’anglais est leur langue maternelle», souligne-t-elle. Sa réflexion, Nathalie Lesselin l’a articulée sur «l’esprit absorbant» du Dr Maria Montessori, une formule qui désigne la capacité de l’enfant à s’imprégner du monde qui l’entoure et qui précède «l’esprit comprenant» qui prend le pas à 6 ans.

Après l’enregistrement de vidéos en anglais, Nathalie Lesselin espère trouver un financement participatif pour les langues nationales, même si, à l’oral, le chinois, le russe ou l’arabe conviendraient également à sa méthode. (Le Matin)