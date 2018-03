Que signifie la sécurité pour vous? A quels risques êtes-vous exposé(e) dans l’exercice de votre profession? Pendant vos loisirs et votre vie privée? Et quelle importance revêt la liberté à vos yeux? En collaboration avec l’ACAMIL de l’EPF de Zurich, l’institut de recherche sotomo étudie les besoins de sécurité au quotidien, la manière dont sont perçus et appréhendés les risques ainsi que les différentes conceptions de la liberté en Suisse.

Répondez à ce sondage scientifique anonyme sur les tensions existant entre sécurité, risque et liberté.

Protection des données: Le présent sondage se conforme aux directives en vigueur sur la protection des données. Les données vous concernant seront analysées et utilisées de manière strictement anonymisée. Les données sont évaluées de manière agrégée, ce qui empêche toute identification des personnes ayant répondu au sondage. (Le Matin)