Le froid a été trop vif pour un symbole de la Cité des Zähringen. Pris par la glace, les entrelacs d’acier de la fontaine Jo Siffert se sont brisés sous le poids du gel dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le site de la RTS.

L’ingénieur de la ville de Fribourg a expliqué qu’un diagnostic des travaux et qu’une estimation des coûts de réparation allaient être entrepris. Selon lui, les dégâts ne semblent pas très importants. L’œuvre du sculpteur fribourgeois Jean Tinguely, inaugurée en 1984 aux Grand- Places, avait été réalisée en l’honneur de son ami et pilote automobile, décédé dans un accident lors d’une course en 1971. (Le Matin)