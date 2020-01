Contexte sociétal et politique

En 2019, le Festival «Lausanne en Jeux!», partie prenante des Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de 2020, dévoilait un programme d'événements, d'ateliers, de concerts et de spectacles. Le Snow Volleyball Festival a ainsi été inclus comme partie officielle de la Journée mondiale de la neige, dirigée par la Fédération internationale de ski, afin aussi "d'inviter les jeunes à pratiquer les sports d'hiver". Et comme "marque de l'engagement de la FIVB pour les sports durables", la glace requise pour le terrain devait provenir de la glace recyclée des patinoires locales. Le contexte sociétal et politique actuel en aura décidé autrement.