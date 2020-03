Et si c’était vous qui, après avoir joué aujourd’hui vendredi 13, empochiez les 29,2 millions de francs proposés au Swiss Loto demain? Vous remporteriez alors le gain record du jeu sur sol romand et dépasseriez ainsi le plus gros gain de la Suisse francophone de 4.5 millions. Il était jusqu’alors de 24.7 millions et avait été remporté en 2015 dans le canton de Neuchâtel. Et ce n’est pas là l’unique occasion de décrocher un jackpot, car aujourd’hui, comme tous les vendredis, il y a le tirage de l’EuroMillions. Les 57 millions affichés suffiraient à mettre plus que du beurre bio dans des épinards coupés à la main.

Il y a des signes qui ne trompent pas. Très exactement 13 semaines se sont écoulées depuis le dernier vendredi 13. La date de ce jour, qui a priori semble anodine, est entourée de vibrations ésotériques. En lui appliquant le principe de la réduction théosophique utilisée pour la lecture des tirages du Tarot, nous arrivons à des résultats étonnants : 13+3+2+0+2+0=20. Or, la 20e lame (ou carte) du Tarot, c’est Le Jugement qui annonce dans son aspect positif, nouveauté, surprises et imprévus et évoque des changements aussi favorables que soudains! Avouez qu’il y a presque de quoi devenir superstitieux!

L’EuroMillions et Swiss Loto se partagent la vedette

Dans de nombreux points de vente de la Loterie Romande, on remarque une augmentation de la fréquentation. «Des habitués qui répartissent habituellement leurs jeux tout au long de la semaine ou du mois, souligne Marie-Laure Duranot-Billard, responsable des ventes du Kiosque Léman Centre à Crissier(VD), attendent le vendredi 13 pour venir remplir leurs bulletins. Des clients qui ne jouent pratiquement jamais tentent également leur chance. Toute la panoplie de la LoRo est concernée, grattage, paris sportifs et hippiques, mais aussi les jeux de tirage.»

Vous pouvez sonder le destin en remplissant votre grille EuroMillions aujourd’hui jusqu’à 19h30. Quant au Swiss Loto, il permet de prolonger l’effet bénéfique du vendredi 13 jusqu’au lendemain à 17h. Et rappelons-le encore une fois: il n’y a que ceux qui ne jouent pas qui sont réellement assurés de ne jamais gagner. Que la chance soit avec vous!