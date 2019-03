Un homme a été arrêté à l'aéroport de Moscou car il tentait de monter à bord d'un avion complètement à poil. Il avait franchi les portiques de sécurité normalement, habillé, puis a enlevé ses vêtements juste avant l'embarquement et s'est précipité tout nu dans le tunnel pour monter à bord de l'appareil. Apparemment, ce Sibérien n'était pas ivre, mais il a déclaré que, nu, il était plus aérodynamique. Mais non, il aurait fallu pour cela voler hors de la carlingue, qu'il est bête. Reste qu'il avait en partie raison: le fait d'être tout nu l'a fait aller très très vite... aux soins psychiatriques. Michel Pralong

Ce sera mieux demain

Lors de sa création en 2010, la Journée mondiale de la procrastination, le 25 mars, préconisait pour chacun de réfléchir à «10 choses que l'on peut laisser tomber sans mauvaise conscience». Depuis, la seule chose cohérente à faire est de laisser tomber cette journée ou de la fêter le 26. Encore que, la nuit portant conseil, il serait plus simple de la repousser aux Calendes grecques, inventées par les Romains déjà pour traiter ce genre de question. Eric Felley

Touriste chinois

Dimanche, l'AFP envoyait une dépêche qui disait «Le président chinois Xi Jinping poursuit sa mini-tournée européenne pour voir Monaco et Macron». On lui recommande surtout Monaco, c'est très joli. (MP)

Ça vole moins haut

Selon l'Office fédéral de la statistique, le nombre de vols en Suisse a diminué de moitié depuis 2012, en revanche celui des escroqueries a augmenté. On peut donc en conclure que les primes d'assurance-maladie ne sont pas du vol, mais de l'escroquerie. (MP)

Il sonne la retrait(é)e

Mais qu'est-ce qui passe par la tête d'Emmanuel Macron? Ou plutôt par sa bouche? Au lendemain d'une manifestation qui a vu une femme de 72 ans grièvement blessée par une charge de CRS, le président français, entre deux vœux de rétablissement, a dit grosso modo que quand on était fragile, on ne devait pas se trouver dans un endroit à risques, ce n'était pas sage. À force de jeter des pavés dans la mare, faut pas trop qu'il s'étonne de les voir voler dans la rue. (MP)

(Le Matin)