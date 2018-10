Fribourg, c'est en Australie?

Ce bien joli tweet est venu de Fribourg ce vendredi:

Le message est clair: le bilan de M. Castella est renversant.

Renaud Michiels

Plus longue?

Michel Pralong

Blanc bonnet et blanc bonnet

«Je ne suis pas contre la voiture. Je suis contre la pollution, ce n’est pas la même chose», a lancé la maire de Paris Anne Hidalgo. Louche, la formule. Mais espérons qu’elle va la décliner, on n’est pas contre l’humour absurde. «Je ne suis pas contre le saindoux servi dans son lit d’huile de palme, je suis contre l’obésité morbide.» «Je ne suis pas contre la pollution de l’air, je suis contre les pathologies respiratoires.» «Je ne suis pas contre les bombes atomiques, je suis contre les irradiations.»

Renaud Michiels

Et la lumière chut

Si la nymphe marine Calypso retint plusieurs années Ulysse sur son île, le luminaire «Calypso» d'Ikea n'est pas retenu par grand-chose. Le géant du meuble suédois rappelle en effet certains de ses modèles, car ils peuvent «se décrocher et engendrer ainsi un risque de blessure.» Ben oui, un luminaire sur la tronche, ça fait mal. Ikea précise que, pour savoir si son «Calypso» est concerné par ce défaut, il faut regarder la «date de fabrication tamponnée sur la lampe». Si elle se «situe entre 1625 et 1744», c'est pas bon. Tu m'étonnes, un lustre vieux de quelques centaines d'années! En passant, on apprend soit qu'Ikea vend des antiquités, soit que la marque existait bien avant d'être inventée par Kamprad. Il doit plutôt, espérons-le, s'agir là d'un numéro de série. Il faudrait faire la lumière sur cette affaire.

Michel Pralong

L'hommage de taille de Macron à Aznavour

Charles Aznavour était ce compagnon de route qui nous quitte, ce conteur fraternel qui chantait à hauteur d’homme la vérité de nos existences. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 5 octobre 2018

A «hauteur d'homme» quand on sait qu'Aznavour était petit, c'est un peu rabaissant, non?

«Venus grandir la nôtre»! Non mais stop avec la taille, maintenant!

Michel Pralong

Melania Trump Out in Africa

On ne peut pas dire qu'on voit souvent ensemble ces temps Donald et Melania Trump. Pendant que le président des États-Unis tente de convaincre que son candidat à la Cour suprême n'est pas un abuseur sexuel et qu'il répète à longueur de journée que les journalistes ça ne dit que des mensonges pour l'embêter, sa femme a pris ses distances. De sacrées distances même, puisqu'elle au Kenya où elle nourrit des bébés éléphants. Moralité:

Michel Pralong

(Le Matin)