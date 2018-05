Le 21 août dernier, plus de 600 mètres de tube avaient dévalé dans la forêt, avant de s'immobiliser sur le parking de l'hôpital. Bilan: 30 voitures endommagées. En neuf mois, il s’est agi d’une part d’établir les causes de l’accident, d’autre part, de sécuriser le chantier sur la pente reliant Mont-Soleil à St-Imier (BE).

«Les travaux de mise en place de la conduite qui alimentera en eau les Franches-Montagnes et Mont-Soleil ont repris», annoncent aujourd’hui les autorités de St-Imier. Il s’agira de sceller une conduite en acier dans le forage réalisé au réservoir des Philosophes, au lieu-dit La Brigade, à Mont-Soleil, là où le tube avant cédé.

L’enquête technique a déterminé que l’accident est dû à une erreur de l’entreprise chargée de la mise en place de la conduite d’eau. «Elle a reconnu sa responsabilité», indiquent les autorités. Lesquelles précisent que «les enseignements tirés de cet événement ont constitué la base du nouveau concept de sécurité renforcé, lequel a été validé par la Suva».

Suite à l’incident de l’été dernier, une digue de sécurité de plus de 1000 m3 a été construite devant la sortie aval du forage. «Le fait que le mur ouest du nouveau réservoir est maintenant construit constitue également un rempart supplémentaire à une éventuelle chute de matériel», précisent les ingénieurs. Le renforcement des dispositifs de blocage des conduites sert aussi à éviter tout nouvel incident. (Le Matin)