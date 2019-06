Quelque 150 familles paysannes de toute la Suisse se sont pliées en quatre pour accueillir plus de 60'000 visiteurs ce week-end dans le cadre de la première édition nationale de la «Journée portes ouvertes à la ferme». Guy Parmelin était aussi de la partie.

Le conseiller fédéral s'est mêlé à la foule à Puidoux, où il a dégusté des produits au lait de brebis faits maison et pris part à une visite d'exploitation, a indiqué dimanche l'Union suisse des paysans (USP) dans un communiqué.

Journée des métiers de la terre: visite dans les fermes de Jean-Bernard Chevalley, de Laetitia Roset et de Pierre et Yvan Schlunegger à Puidoux (VD). On y relève tous les jours le défi de développer une agriculture plus moderne et plus compétitive. Chapeau! CFGP pic.twitter.com/06DI5kDeZH