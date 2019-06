Les Suisses sont de plus en plus friands de chirurgie esthétique à l'étranger. De moins en moins prudents aussi. C'est ce qu'a révélé ce dimanche Dirk Johannes Schaefer, médecin-chef pour la chirurgie plastique, reconstructive, esthétique et de la main de l'hôpital universitaire de Bâle à nos confrères du SonntagsBlick.

Au total, ils seraient plus de 30 000 à céder au tourisme médical chaque année, principalement en raison des prix bien plus avantageux. Parmi les destinations les plus prisées: Istanbul, Belgrade et Prague.

À titre d'exemple, le journal cite le cas d'une Zurichoise de 28 ans qui souhaitait se faire refaire le nez. En Suisse, l'opération lui aurait coûté entre 10'000 et 12'000 francs. N'ayant pas les moyens, elle s'est offerte les services d'un chirurgien à Istanbul pour seulement 2500 francs.

Absence de suivi

Une différence non négligeable qui a toutefois un prix: l'absence de suivi en cas de complications. Dirk Johannes Schaefer relève d'ailleurs que le nombre de consultations au service des urgences provenant de patients en difficulté suite à des opérations de chirurgie plastique douteuses est en augmentation.

L'expert indique qu'en particulier chez la jeune génération, la prudence à l'égard des conditions d'opération à l'étranger se détériore. Et de souligner que des groupes de Suissesses s'organisent des voyages en Europe de l'Est pour passer sous le bistouri ensemble. (Le Matin)