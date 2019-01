A l'instar de la vague de froid de février 2018, la semaine prochaine risque fort d'être glaciale sur le centre de l'Europe et en particulier la Suisse. Une vague de froid sibérien est attendue à parti du week-end prochain, les 19 et 20 janvier et devrait se prolonger durant toute la semaine suivante. Ce retour d'un froid polaire devrait apporter de la neige jusqu'en plaine, dans très nombreuses régions. Et «même jusqu'en bord de Méditerranée» selon la Chaîne Météo française.

Comme on le voit sur ce modèle pour le lundi 21 janvier, la vague bleue envahit le centre de l'Europe jusqu'à la péninsule ibérique.

Météo Suisse prévoit également une «dépression sur l'Europe centrale et méridionale». Toutefois, cette période nuageuse aurait de «faibles précipitations», mais des températures négatives bien en-dessous des normales de saison. Le thermomètre ne devrait pas remonter au-dessus des zéros durant la journée.

(Le Matin)