Le 12 janvier dernier, six jeunes Bernois perdaient la vie dans une collision entre un camion et un minibus sur une route de campagne au sud-est de Kiruna, en Suède. Un tronçon qualifié de véritable «virage de la mort» par les habitants de la région.

Près de quatre semaines après le drame, les autorités locales ont fait installer des panneaux d'avertissement dans le secteur. Des dispositions jugées insuffisantes par certains riverains, qui déplorent que la limite maximale de vitesse de 90 km/h sur le tronçon n'ait pas été ajustée. «L'idéal serait de limiter à 60 km/h!», déclare un habitant à «Blick».

Alors pourquoi la limite de vitesse n'a-t-elle pas encore été réduite? L'explication consiste dans le fait que les causes exactes de l'accident n'ont pas encore été déterminées. «L'enquête sur les causes de l'accident est toujours en cours. Il se peut que la vitesse maximale autorisée soit réduite à l'avenir», explique au quotidien alémanique Krister Palo, coordinateur à l'administration nationale suédoise des Transports.

Le mystère demeure

En résumé, rien n'indique pour le moment que la vitesse soit à l'origine de la collision, qui avait de plus eu lieu un jour de mauvaises conditions météorologiques. «La chaussée était verglacée, il faisait noir et un vent tempétueux soufflait», expliquait après le drame une porte-parole de la police suédoise à «20 Minuten».

Pour rappel, le minibus qui transportait les six Bernois aurait dérivé sur la voie opposée avant de percuter le poids lourd. Les jeunes hommes avaient tous attaché leur ceinture de sécurité. L'inspection technique du véhicule dans lequel ils ont trouvé la mort n'avait pas non plus montré de signe défaillance. (Le Matin)