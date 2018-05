Vous êtes client de Sunrise et vous souhaitez résilier votre abonnement de téléphonie mobile, d'Internet ou de télévision? Sachez que dès fin mai, vous ne devrez plus envoyer votre résiliation écrite par courrier ou par e-mail. Il faudra en revanche donner votre préavis par téléphone ou par un «chat» en ligne. C'est ce qu'a annoncé vendredi la Fondation alémanique pour la protection des consommateurs (SKS).

Selon la SKS, il s'agit d'une condition générale insensée. Elle a donc prié l'opérateur téléphonique d'abandonner immédiatement ce nouveau réglement, relaie vendredi 20 Minuten.

Pour la Fondation, il s'agit là d'une «procédure étrange», qui représente surtout un inconvénient majeur pour les clients car elle craint que ceux-ci ne se sentent obligés de prolonger par téléphone leur abonnement. Selon elle, il peut en effet s'avérer difficile de devoir justifier l'abandon d'un abonnement auprès d'un employé Sunrise et de maintenir sa décision jusqu'au bout.

Plus de traces de résiliation

Mais ce qui est encore plus grave, selon elle, c'est que les clients n'auront désormais plus rien pour prouver qu'ils ont donné leur préavis et à quelle date. «Même en cas de résiliation par chat, il n'est pas clair si l'historique de la conversation en ligne est stocké et s'il sera mis à la disposition du client», souligne la SKS. «Or en cas de différends juridiques, la charge de la preuve incombe au client et non à l'entreprise. Et celle-ci exclut donc les formes de résiliation qui peuvent fournir aux clientx les preuves nécessaires.»

Pour rappel, Sunrise a augmenté sa rentabilité et ses ventes au 1er trimestre 2018. Le numéro deux du marché helvétique des télécommunications a vu son bénéfice net progresser sur un an de 29,9% à 17 millions de francs. Le chiffre d'affaires a crû de 6,4% à 459 millions de francs. Si les services de téléphonie fixe sont en recul (-6,1%), les services mobiles ( 8,5%), l'internet fixe ( 17,2%) et la TV (25,7%) ont progressé durant les trois premiers mois de 2018.

(nxp)