Un nouveau train interrégional reliera Vallorbe et Dole permettant ensuite de rejoindre la capitale française. Cette offre-pilote survient après la décision de supprimer une des liaisons TGV Lausanne-Paris via Vallorbe et la mobilisation des régions concernées.

La nouvelle avait fortement déplu dans le canton de Vaud et en Région Bourgogne-Franche-Comté. Lyria annonçait en janvier dernier une refonte de son plan de transport et dans ce cadre, la suppression d'une des quatre liaisons entre Lausanne à Paris, passant par Vallorbe (VD) et la Bourgogne-Franche-Comté.

Ce lundi, SNCF, CFF, Région Bourgogne-Franche-Comté et Conseil d'Etat vaudois ont invité la presse pour annoncer qu'un nouveau pas avait été réalisé dans ce dossier, «fruit d'un compromis». Une convention vient d'être signée «pour développer l'axe international à travers le Jura».

Concrètement, dès le 16 décembre, les deux opérateurs ferroviaires financeront pendant deux ans, à titre expérimental, la mise en ligne d'un nouveau train entre Vallorbe et Dole. Quittant Vallorbe quelques minutes après 05h00, ce convoi doit permettre par les correspondances d'arriver à Paris à 08h38. Un retour dans l'après-midi est également prévu.

Œuvrer en commun

«Nous avons matérialisé notre volonté d’œuvrer en commun pour cette liaison internationale stratégique», s'est réjouie Nuria Gorrite, présidente du Conseil d'Etat vaudois au côté de Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Certes, la quatrième liaison entre Lausanne et Paris, via le Jura, n'est pas rétablie. Mais la SNCF et les CFF ont accepté que «le rétablissement de cette desserte ne soit pas exclu», a poursuivi cette dernière. Les opérateurs affirment que le retour de cette liaison avec des TGV à deux étages est envisageable «dès lors qu'une demande croissante sur le marché le justifiera».

Pour rappel, Lyria a décidé de supprimer une de ces quatre liaisons mais développe l'offre Paris-Lausanne via Genève sans changement à Genève. Soit, au final, six allers-retours Paris-Lausanne au lieu de cinq aujourd'hui et des capacités plus élevées.

Reste que pour Nuria Gorrite, une desserte ferroviaire, ce n'est pas uniquement les destinations mais aussi les territoires traversés. Ces communes ont aussi un rôle économique et en ne les desservant pas ou plus, on génère un sentiment d'abandon de la communauté, a-t-elle souligné.

Frontaliers en train

Concernées par la thématique des travailleurs frontaliers, les deux collectivités publiques ont par ailleurs décidé de cofinancer une seconde liaison ferroviaire leur étant avant tout destinée. Toujours dès le 16 décembre, l'offre ferroviaire au départ de Pontarlier (F) et de Frasne (F) pour Vallorbe et le retour sera ainsi étoffée.

Objectif: inciter les travailleurs à renoncer à se déplacer en voiture avec son lot de pollution, de ralentissement et d'attente à la douane de Vallorbe. La mesure sera financée aux deux tiers par la région française et un tiers par le canton de Vaud. (ats/nxp)