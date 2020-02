Quelle liberté de ton! Devenue chroniqueuse sur La Première, l'ancienne conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey a fait fort ce dimanche matin à l'émission «Les Beaux Parleurs». Avant les infos de midi, elle a livré sa première chronique, après un sketch sur le calvitie du prince Harry et un autre sur la toison de Benjamin Griveaux.

Micheline Calmy-Rey a commencé par amadouer son auditoire en affirmant que son premier geste matinal consiste à «ouvrir la radio» pour «entendre les nouvelles». Normal, a-t-elle précisé, quand on enseigne les relations internationales. Mais elle a osé prétendre qu'elle était bon public «même pour la pub»!

Vues mille fois

Le premier coup de poignard a surgi contre la rediffusion (à ne pas confondre avec la redevance) de ce qu'elle nomme de vieilles séries américaines «vues mille fois» par ceux qu'elle appelle «les gens de mon âge» (ndlr. 74 ans).

Le sport et elle, ça fait deux. On l'a compris quand Micheline Calmy-Rey a dégommé sans le nommer l'envoyé spécial de la RTS à l'Open d'Australie de tennis. «Bravo pour le bilan carbone!», s'est-elle permise, fatiguée par les sempiternelles banalités exprimées par Roger Federer et Stan Wawrinka.

Même colère écologique pour l'émission «Couleurs locales» en reportage en Argentine, qui a fait dire à Micheline Calmy-Rey que la redevance TV «sert à financer les compagnies d'aviation».

À 120 millions

Enjouée plus qu'en colère, Micheline Calmy-Rey a fini par dire où elle voulait en venir: elle ne comprend pas le déménagement du secteur Actualité de la RTS de Genève à Lausanne dans un Campus à 120 millions.

Le plan d'économies de 14 millions pour 202o lui reste en travers de la gorge. Selon elle, mieux vaudrait payer des briques à des journalistes que d'en empiler dans un bâtiment.

Son propos s'est noyé en fin de chronique pour faire place aux infos de midi. Mais Micheline Calmy-Rey a eu le temps de dire qu'elle ne battait celui qui lui a tendu le micro: «Vous m'avez demandé une chronique!», s'est-elle justifiée.



Vincent Donzé