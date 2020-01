Elle est en passe de devenir la boulangerie la plus célèbre de Suisse. L'Ostberg Beck Bäckerei se trouve, comme son nom l'indique, à l'ouest de la Ville de Berne, dans le quartier des ambassades en direction du centre Paul Klee. Le bus 12 s'arrête à Tavelweg, où l'on prend cette rue sur une centaine de mètres avant d'apercevoir un croissant géant en plastique. Nous y sommes.

Des souhaits très simples

C’est là que Cornelia et Matthias Roth tiennent depuis des lustres une boulangerie de quartier. Il n’a pas fallu attendre 2020 pour que l'établissement, fondé en 1902, soit connu loin à la ronde pour la qualité de ses produits typiquement bernois. C’est depuis ici que la présidente de la Confédération a présenté ses vœux du Nouvel An à la population helvétique. Des souhaits de bonne année très simples dans un décor aussi simple fait d'une multitude de pains sagement rangés sur des étagères...

Des amarettis exceptionnels

Pour le patron, Matthias Roth, c’est une «grande fierté» d’avoir été contacté par le Département de Simonetta Sommaruga pour organiser cette séance de vidéo. Il confirme que la présidente habite bien le quartier et vient régulièrement pour y acheter son pain favori et surtout ses amarettis faits maison. Et on la comprend, car ceux-ci sont d’un moelleux extraordinaire. Sous une croûte légèrement croquante se cache une pâte d’amande onctueuse, pour ne pas dire liquoreuse. Même s'il s'agit d'une bombe calorique à consommer avec modération, elle vaut largement le détour.

Réseau régional

Pour le patron, c'est aussi toute une profession qui a été mise à l'honneur par la présidente. Depuis quelques années, les artisans boulangers pâtissiers doivent faire face à une concurrence toujours plus agressive de produits précuits venant notamment des pays de l'Est. Ici, c'est tout le contraire: des produits faits maison avec une équipe d'artisans et des partenaires régionaux pour les produits de la ferme. On entend encore chanter les poules!

«Emu par le discours de la présidente»

Jean-François Leuenberger, boulanger à Courtelary (BE) et vice-président de l'Association suisse des boulangers-confiseurs, connaît bien Matthias Roth. Il y a 32 ans, ils ont passé ensemble leur examen de maturité et ils se retrouvent chaque année à la Lenk (BE) pour discuter autour d'un bon croissant.

Pour Jean-François Leuenberger, vice-président de l'Association suisse des boulangers-confiseurs, le discours de la présidente dans une boulangerie a fait chaud au cœur.

«J'ai été très ému par le discours de notre présidente», déclare le Bernois , qui ajoute: «Dans la branche, ça nous touche, mais la clientèle aussi nous dit combien ça fait chaud au cœur. Dans notre commerce, on se dit bonjour et on s'efforce d'appeler nos clients par leur nom». Et le chef de défendre des objectifs de qualité clairs: «Nos farines ne sont pas issues d'une agriculture extensive.... Ni pesticide, ni giclage, il faut revenir à une production plus juste pour sauver la planète».

Si même les boulangers s'y mettent, la planète est en de bonnes mains.

Laura Juliano (vidéo), Eric Felley et Vincent Donzé