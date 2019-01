C’est devenu une tradition. Chaque année au SIHH de Genève, la marque H. Moser & Cie réussi à faire parler d’elle en sortant une montre-concept détonante ou provocatrice. La firme établie à Schaffhouse avait réussi son coup les trois dernières années. Avec une montre en fromage, une Frankenstein ou une fausse Apple Watch plus vraie que la vraie. (Voir galerie ci-dessus.) Cette année. Moser a encore fait fort en dévoilant il y a quelque jour une «Moser Nature Watch», une montre végétale…

La création, a indiqué la marque, est le «symbole de notre engagement, dans notre activité horlogère et au-delà, pour un développement durable et respectueux de l’environnement».

Lichen, cresson et succulentes

Très concrètement, outre la structure et le mécanisme en métal, cette création unique est 100% minérale et végétale. Le cadran est en pierre naturelle et en lichen des Alpes. Le reste est fait de cresson, de succulentes, de mousse, d’oignons de semence, de fleurs ou de tradescantia (plante herbacée). Résultat, comme on peut le voir à la fin de la vidéo ci-dessous, la montre est bien vivante. Elle pousse…

La «Moser Nature Watch» doit donc être entretenue. «Elle est hyper fragile, il faut la nourrir deux fois par jour. Je pense que c’est symbolique de notre planète aujourd’hui», a expliqué Edouard Meylan, le directeur général de Moser. Outre «l’arroser» deux fois par jour, il faut aussi régulièrement tondre le minigazon poussant sur le bracelet…

La création n’est donc pas éternelle. Et est-elle à vendre? «On me l’a demandé mais, pour cela, il faudrait la vendre avec les services d’un jardinier», a esquivé Edouard Meylan en rigolant. On ne connaît donc pas non plus son prix. Mais c'est sûrement un saladier.

(Le Matin)