En opposant le comportement antisocial de l'escroc à l'assurance face aux honnêtes bénéficiaires de prestations, la campagne en faveur de la surveillance des assurés était jouée d'avance. Le Parti socialiste avait d'ailleurs hésité à se lancer dans ce référendum, mais la défense de la sphère privée avait suscité, en particulier en Suisse alémanique, un sursaut citoyen. Finalement, ce sont les Genevois et les Jurassiens qui se montrent les plus réticents à l'espionnite. Au bout du lac, il semble qu'on puisse s'accommoder d'un reliquat de fraudeurs, plutôt que de lâcher la bride aux détectives.

Les mailles du filet

Dans la campagne, s'il était bien entendu impossible de défendre la fraude, les opposants ont essayé d'en réduire l'importance numérique et de se battre pour un principe cher à la Constitution helvétique, le respect de la sphère privée. Ce sont finalement des personnes aux revenus déjà très faibles qui seront surveillées sur la base du soupçon. Alors que pour obtenir une rente, elles sont déjà passées dans les mailles très étroites du filet social. Par ailleurs, on s'interdit d'aller trop loin dans la curiosité fiscale qui permettrait sans doute de générer beaucoup plus d'argent public que les montants perdus avec de pseudo-invalides. Mais ces arguments n'ont pas porté assez loin.

La conscience tranquille

Ce «oui» à la Loi sur la surveillance met hélas en valeur ces défauts que nous cultivons un peu trop dans notre jardin, ces travers que sont la suspicion, la jalousie ou la délation. Ce dimanche les Suisses ont rappelé qu'ils ne pouvaient pas s'en passer pour s'endormir la conscience tranquille. L'idée qu'un fraudeur puisse exister leur paraît bien plus insupportable que de pauvres gens soient observés à leur insu. Parce qu'eux-mêmes n'ont rien à cacher! A ce sujet il faudrait toujours garder en mémoire une citation d'Edward Snowden. Lorsqu'on dit que «Le droit à la vie privée ne me préoccupe pas, parce que je n'ai rien à cacher», cela revient à dire: «Je me moque du droit à la liberté d'expression parce que je n'ai rien à dire.» Profitons de le dire... (Le Matin)