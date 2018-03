Il fallait surpasser l'exploit réalisé en 2017, déjà situé en montagne. Pour cela, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO Valais-Wallis) a décidé que la photo de classe 2018 ne serait vraiment pas conventionnelle. Dans un communiqué publié jeudi, l'établissement indique avoir mobilisé 4 cameramen, dont deux pilotes de drones et divers guides valaisans pour conduire ses étudiants vers le cadre choisi: le sommet de la Pierre Avoi.

Et comme il n'était pas suffisant de réaliser la plus haute photo de classe de Suisse, il a été décidé que les participants seraient suspendus à 90 degrés le long de la paroi. L'idée ne leur a été révélée que le jour même du tournage: les étudiants se sont retrouvés au Châble où ils ont rejoint en quelques minutes le sommet, culminant à 2400 mètres. Les cobayes se sont rapidement trouvés suspendus pour prendre la pause classique: le premier rang assis, le second plus ou moins accroupi et le dernier debout, chacun assuré à une corde afin de pouvoir se jouer des lois de la gravité. Après une heure passée dans cette position inconfortable, les étudiants ont été récompensés par une descente à ski dans la poudreuse jusqu'à Verbier.

Outre des souvenirs émus, il reste de cet exploit la photo officielle et une vidéo du tournage de cette campagne conçue par une agence de communication bernoise. (Le Matin)