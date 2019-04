La Suisse compte deux nouveaux millionnaires grâce au Swiss Loto. Un joueur a eu la main heureuse et a coché les six bons numéros et le numéro Chance. Il remporte un peu plus de 35,1 millions de francs, a indiqué samedi la Loterie romande.

Un second gagnant a coché les six bons numéros et remporte un million de francs. La bonne combinaison était la suivante: 2, 4, 5, 14, 16 et 27. Le numéro Chance est le 3, le rePLAY le 04 et le Joker le 285624. Mercredi, lors du prochain tirage, le jackpot sera de 1,5 million de francs. (ats/nxp)