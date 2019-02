Le SWISS LOTO Winter Tour démarre demain dans la station valaisanne des Crosets, coup d’envoi d’un périple qui va durer pendant les «Relâches» et touche huit stations romandes. Ne vous étonnez donc pas d’apercevoir lors d’une descente à ski ou en snowboard une tente SWISS LOTO aux couleurs rouge et blanche dans laquelle vous pourrez participer à des animations. Arrêtez-vous, la halte en vaut la peine. Si la chance vous sourit, vous repartirez avec un joli bonnet aux couleurs du SWISS LOTO.

Ce n’est pas tout, un baume à lèvres est aussi offert aux visiteurs du stand par la Loterie Romande. Mieux qu’une simple protection contre le vent et le froid, le baume, doté d’un QR code, permet, aux plus de dix-huit ans, de gagner un crédit de jeu SWISS LOTO d’une valeur de 10 francs. Il suffit de scanner le QR code grâce à une application déjà présente ou à télécharger sur votre smartphone qui va générer un bon. L’utilisation de ce bon n’est possible que pour jouer au SWISS LOTO en ligne sur www.loro.ch et votre QR code devra impérativement être scanné avant le 1er avril 2019. Une fois scanné, la validité de votre crédit de jeu court jusqu’au 30 septembre de cette année.

Un jackpot de 14.3 millions de francs à empocher!

Le SWISS LOTO Winter Tour, après Les Crosets, passera par Villars-Gryon (VD), Anzère (VS), Les Diablerets (VD), Nendaz (VS), Morgins-Champéry (VS), Veysonnaz (VS) et Les Bugnenets (NE). Rappelons que SWISS LOTO est le jeu de tirage qui fait le plus de millionnaires en Suisse. Les participants choisissent 6 numéros parmi 42; il faut aussi cocher 1 numéro Chance parmi 6. Les tirages SWISS LOTO se déroulent tous les mercredis et samedis. Quant au jackpot de demain, il est de 14.3 millions de francs. De quoi faire rêver! (Le Matin)