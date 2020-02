Swiss a réceptionné jeudi son premier A320neo, nouvelle version de ce moyen-courrier du constructeur européen Airbus censé réduire la consommation de carburant. La compagnie aérienne nationale poursuit ainsi la modernisation de sa flotte qui lui permettra de réduire ses coûts d'exploitation.

Swiss doit recevoir au total 25 appareils de la famille Airbus A320neo (17 A320neo et huit A321neo) d'ici fin 2024 dans le cadre du rajeunissement de sa flotte. Cette dernière exploite actuellement 19 A320 ancienne génération.

Le moyen-courrier A320neo (pour «new engine option», nouvelle option de motorisation) dispose de nouveaux réacteurs Pratt and Whitney ou CFM International plus économes en carburant et d'ailettes situées au bout des ailes de l'avion. Elles ont pour objectif de réduire la traînée et ainsi d'abaisser la consommation de kérosène.

20% de carburant en moins par siège

Ces innovations doivent permettre de réaliser des économies de carburant de jusqu'à 20% par siège et de rallonger l'autonomie de 900 km. La version remotorisée de l'A320 doit par ailleurs réduire le bruit au décollage de jusqu'à 50% comparé à la génération précédente, affirme le constructeur basé à Blagnac dans le sud de la France.

L'avion peut parcourir une distance de 6300 km, avec 150 à 180 passagers à bord. Dans le cadre de la modernisation de sa flotte, Swiss mettra également en service deux Boeing long-courriers 777-300ER. Cela devrait permettre à la société, filiale du groupe allemand Lufthansa, de réduire ses frais d'exploitation et d'améliorer sa profitabilité.

Sur les neuf premiers mois de 2019, Swiss a essuyé un recul de la rentabilité, impactée notamment par les coûts de maintenance et la pression sur les prix des billets d'avion. Les recettes ont progressé de 1% sur un an à 4,1 milliards de francs, alors que le bénéfice d'exploitation (Ebit) a chuté de 11% à 490 millions.

En novembre 2019, le directeur financier Michael Niggermann, avait affirmé continuer «à viser une marge Ebit ajustée à deux chiffres pour l'ensemble de l'année 2019». (ats/nxp)