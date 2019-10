La compagnie aérienne Swiss va temporairement clouer au sol ses appareils A220, conçus par le canadien Bombardier (C-Series) et repris par l'homologue européen Airbus. Ces avions doivent faire l'objet d'une inspection complète en raison de problèmes moteur. Ce passage à l'atelier entraînera des annulations de vols, indique Swiss mardi.

Cette mesure est la conséquence d'un nouvel incident avec un avion C-Series/A220 ayant un réacteur de Pratt & Whitney. Swiss réintégra ces appareils dans sa flotte uniquement après une inspection complète, selon le communiqué.

Swiss prend très au sérieux ces incidents et est en contact avec les autorités compétentes, Airbus et Pratt & Whitney, a fait savoir la compagnie aérienne. «La sécurité de nos clients et de notre équipage est notre première priorité», a aussi rappelé l'entreprise.

Concernant l'annulation des vols, Swiss a aussi indiqué que les passagers touchés ont été contactés activement, si leurs coordonnées ont été fournis lors de la réservation. Ces passagers pourront être transférés sur d'autres vols aux frais de Swiss.

Swiss ne peut pas encore se prononcer sur le nombre de passagers touchés par cette mesure, a indiqué un porte-parole.

