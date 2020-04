Les effets de la crise du coronavirus se font ressentir pour TX Group: l'entreprise dont Tamedia est une filiale, s'attend, sur la base des chiffres du mois de mars et des annulations de réservations publicitaires, à une baisse de son chiffre d'affaires et à un résultat opérationnel Ebit négatif au 1er semestre.

TX Group précise que l'évolution imprévisible de la crise et du déconfinement progressif décidé par le Conseil fédéral, il faut s'attendre à une baisse continue des recettes publicitaires. Les titres quotidiens et dominicaux du groupe ainsi que les médias gratuits des entreprises Tamedia et 20 minutes sont particulièrement touchés.

Par ailleurs, le résultat des plateformes numériques dans les secteurs de l'emploi et de l'immobilier de la filiale TX Markets est en baisse à cause des prévisions économiques négatives.

En raison de toutes les incertitudes actuelles, TX Group relève qu'il n'est actuellement pas possible de faire une évaluation définitive du chiffre d'affaires et du résultat de l'entreprise au 1er semestre. (ats/nxp)