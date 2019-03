«J'ai tout à coup entendu des cris à l'avant du train», rapporte mercredi un lecteur de «20 Minuten». Le jeune homme de 28 ans se trouvait lundi matin à bord d'un RER reliant Lucerne à Küssnacht (SZ).

Interpellé par le bruit, il est allé voir ce qu'il se passait. «J'ai vu un jeune homme en train de tabasser une femme plus âgée. Il avait l'air totalement fou et rouait la dame de coups de poing et de coups de pied. Avec les autres passagers, on était totalement choqué.» Et d'ajouter: «La victime n'arrêtait pas de crier que le cogneur était son fils.»

Selon l'Alémanique, le wagon était essentiellement occupé par des voyageurs âgés et une jeune maman avec sa poussette, visiblement effrayée. Un monsieur d'un certain âge aurait tenté de calmer le jeune homme, mais celui-ci l'aurait simplement poussé au sol. Le lecteur assure avoir lui aussi voulu s'interposer avec l'aide d'une passagère, mais en vain.

«A trois, on a réussi à le maîtriser»

Quand le train s'est arrêté à l'arrêt Merlischachen (SZ), le lecteur a profité de l'occasion pour appeler un contrôleur. «A trois, on a réussi à le maîtriser avant d'alerter la police.» Le cogneur a finalement été arrêté par les forces de l'ordre à Arth Goldau (SZ). La victime, elle, a été prise en charge par une ambulance. Selon le témoin, elle avait la bouche en sang quand elle a quitté le RER.

Contactée, la police schwytzoise confirme les faits et que les deux personnes impliquées sont une mère et son fils. Après avoir été appréhendé, le jeune homme de 29 ans a subi un contrôle médical. Sa maman de 55 ans s'en est sortie avec de légères blessures. (Le Matin)