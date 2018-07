Plus de 200 personnes ont manifesté mercredi à Lausanne pour soutenir la grève à Tamedia et dénoncer les menaces de l'éditeur. «Tamedia tue vos médias», «Tamedia, l'enfer aux quotidiens»: les slogans et les revendications ont fusé.

«On n'a jamais vu ça ou presque, c'est historique», a lancé Karim Di Matteo devant l'entrée principale de la gare de Lausanne. Journaliste à 24 heures, il a souligné que la détermination des journalistes en grève depuis mardi 16h00 était «farouche».

A la gare de #lausanne, les journalistes de #tamedia réunis ce midi pour dire leur colère. pic.twitter.com/78ZTT9FykV — Doreen Enssle (@DoreenEnssle) 4 juillet 2018

Journaux maigrelets

«Nous sommes unis, mais nous n'en pouvons plus de ne pas être entendus» par la direction de Tamedia. «Les journaux sont maigrelets aujourd'hui et nous en sommes fiers. Que Tamedia nous entende», a-t-il crié, sous les applaudissements et les sifflets des manifestants.

Secrétaire syndicale chez syndicom, Patricia Alcaraz, a salué le courage des grévistes et appelé à «s'opposer à la logique financière, à la menace, au mépris et à la destruction des emplois. Les décisions de Tamedia sont scandaleuses», a-t-elle affirmé.

La grève est proportionnée - Tamedia doit revenir à la table de négotiation! +++Info+++appel à signer la pétition+++manifestation: 4.7.2018 - 12h à la Gare de Lausanne+++ https://t.co/IuZ0CfpqE3 pic.twitter.com/3x1utlSST3 — syndicom (@syndicom_fr) 4 juillet 2018

Sauvez la presse

Les manifestants ont ensuite quitté la gare pour se rendre devant la Tour Edipresse en scandant: «Sauvez la presse.» «Il y a d'autres solutions. Et s'il y a un éditeur qui peut se permettre de les essayer, c'est Tamedia qui a dégagé des millions de francs de bénéfice», a relevé la journaliste Flavienne Wahli Di Matteo.

Parmi les quelques responsables politiques présents, la conseillère aux Etats Géraldine Savary (PS/VD) a prôné les vertus du dialogue. Rompre le dialogue comme l'a fait Tamedia, «c'est inacceptable». Les journalistes ont ensuite regagné leur salle au centre-ville où ils débattent et doivent décider de la suite.

La Ville de Genève hausse le ton

Le Conseil administratif de la Ville de Genève s'est inquiété, mercredi, du conflit social qui a éclaté au sein des titres de Tamedia en Suisse romande. L'exécutif municipal a dit attendre une autre attitude de la part du groupe zurichois.

Il souhaite que toutes les options puissent être étudiées pour éviter la disparition de la version papier du Matin. Selon le Conseil administratif, les décisions du groupe Tamedia menacent directement la diversité de la presse et le maintien des emplois en Suisse romande.

L'exécutif de la Ville de Genève a estimé «urgent» qu'un débat ouvert, ambitieux et créatif puisse avoir lieu sur l'avenir des médias. Il a rappelé son attachement à la pluralité de la presse et au maintien de la qualité de l'information. Cette dernière demeure essentielle au bon fonctionnement du système démocratique (ats/nxp)