Le 2 mars 1893, le premier numéro du Tages-Anzeiger était imprimé à quelques mètres du site actuel de la rédaction à Zurich. Depuis, le quotidien alémanique a donné naissance à Tamedia SA, premier groupe de médias privé de Suisse. Cent-vingt-cinq ans plus tard, Tamedia célèbre vendredi son anniversaire avec une édition spéciale de 40 pages encartée dans tous les journaux du groupe de presse en Suisse, ainsi qu'une version plus courte dans Le Matin et 20 minutes . La version numérique en français et en allemand est disponible sur ce lien.

Le Tages-Anzeiger fête ses 125 ans. Tamedia publie à cette occasion un supplément pour son quotidien phare et des pages spéciales intégrées aux autres titres du groupe de presse. Son président Pietro Supino y évoque la «principale caractéristique» du journal zurichois: son indépendance politique.

Fondé à Zurich en 1893 par l'arrière-arrière-grand-père de Pietro Supino, Wilhelm Girardet, le Tages-Anzeiger est lancé dans le contexte de l'industrialisation et de bouleversements politiques, économiques et sociaux en Suisse. Son objectif: diffuser des informations neutres et indépendantes de toute orientation partisane.

De 15 à 3400 employés

Cette valeur prévaut encore aujourd'hui, écrit vendredi Pietro Supino dans l'éditorial du jour du «Tagi»: informer les lecteurs et leur permettre de se faire une opinion, tel reste le but du journal. La publication reste le noyau de l'entreprise qui aujourd'hui regroupe des sites en ligne en tous genres, des journaux, hebdomadaires et autres périodiques.

De 15 employés lors de sa fondation, l'entreprise est passée à 3400 collaborateurs en Suisse et dans huit autres pays. Le Tages-Anzeiger n'est aujourd'hui que l'un des nombreux titres du groupe Tamedia, même s'il en est le bateau amiral. Il compte 134'000 abonnés dont 10% sont des abonnés en ligne.

Deux «centres de compétence»

Depuis début 2018, les quotidiens du groupe Tamedia ont mis leurs forces en commun pour constituer deux grandes rédactions convergentes, l'une en Suisse alémanique, l'autre en Suisse romande. Ces deux «centres de compétence» fournissent aux journaux payants du groupe une couverture de l'actualité commune dans les domaines national, international, économique et sportif.

Outre le Tages-Anzeiger, Tamedia - qui est aussi le principal actionnaire de l'Agence télégraphique suisse (ats), publie notamment une dizaine de quotidiens dont 24 heures, la Tribune de Genève, Le Matin, 20 minutes (en trois langues), le Bund ou encore la Berner Zeitung. Le groupe compte aussi les journaux dominicaux Matin dimanche et la SonntagsZeitung. (nxp)