Taxe soda en France

La France dispose depuis 2012 d'une taxe soda visant les boissons sucrées. Proposée à l'époque pour le gouvernement Fillon, elle a pour but, en augmentant le prix de ces produits, de dissuader le consommateur et à l'orienter vers d'autres produits plus sains. L’ensemble des boissons contenant une quantité – même minime – de sucres ajoutés sont taxées à raison de 7,53 euros par hectolitre. En octobre dernier, la taxe a été remaniée pour être modulée en fonction de la quantité de sucre ajoutée.



Objectif: réduire l'obésité. Selon une étude, une telle taxe pourrait aboutir à une baisse des calories «achetées» en magasin de 24,3 kcal par jour et par personne (soit 4,7 % de son niveau actuel), ce qui se traduirait par une baisse moyenne de masse corporelle de 725 g la première année et une baisse cumulée de 1,3 kg au bout de dix ans.