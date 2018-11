Pour célébrer ses 150 ans, la banque cantonale zurichoise (ZKB) veut construire un téléphérique traversant la rade de Zurich de 2020 à 2025. Une demande d'autorisation a été déposée auprès de l'Office fédéral des transports (OFT).

La ZKB attend la décision de l'OFT d'ici l'été 2019, écrit-elle dans un communiqué vendredi. Les travaux pourraient démarrer l'automne suivant.

La ville et le canton soutiennent le projet

Baptisé «ZüriBahn», le téléphérique compte 18 cabines pouvant chancune transporter 24 personnes. Il prévoit de relier la plage du Mythenquai, sur la rive gauche du lac, et le Zürichhorn, parc situé sur la rive droite. La traversée sera payante.

La ZKB estime l'investissement entre 40 et 60 millions de francs. Le but est que l'installation soit rentable au bout des cinq années de service.

La ville et le canton ont déjà apporté leur soutien au projet. Au sein de la population, en revanche, des oppositions se font entendre. On critique une mise à mal du paysage et redoute le bruit. Plus de 2200 personnes ont signé une pétition contre le projet. (ats/nxp)