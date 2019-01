La police bernoise lance jeudi un appel à témoins pour tenter de résoudre une agression survenue le soir du Réveillon, à Bienne. Dans un passage qui relie sous les immeubles la rue de la Gare à la rue de l'Equerre, un homme a été retrouvé grièvement blessé dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019.

La conviction de la police bernoise, c'est qu'«un homme a été agressé et blessé». La victime a dû être transporté à l'hôpital, où de grave blessures ont été constatées.

Trois personnes

Dans le cadre de l'enquête en cours, la police cantonale bernoise cherche des témoins, notamment trois personnes qui se trouvaient aux alentours au moment des faits.

Précisions fournies par la police bernoise: «Mardi 1er janvier 2019 peu après 1h50, un homme a été découvert gisant à terre dans un passage reliant la rue de la gare et la rue de l'Equerre à Bienne. Il a été emmené en ambulance à l'hôpital, où de graves blessures ont été constatées». L'homme de 32 ans se trouve depuis en soins hospitaliers.

Une femme

Selon le Ministère public régional Jura bernois-Seeland, «il existe des indices quant à la présence de deux hommes et d'une femme dans le passage au moment des faits». Ces individus sont décrites de la manière suivante.

Le premier homme est mince. Il portait des jeans clairs avec un trou; un t-shirt blanc long et une veste verte. L'homme a un tatouage au cou.

Pantalon noir

Le deuxième homme a entre 18 et 25 ans; est de corpulence moyenne, de teint clair et il parlait portugais. Au moment des faits, il portait un pantalon noir serré avec des fermetures éclair dorées; une veste en cuir noire; une casquette rouge et noire et des gants noirs.

La femme est de teint foncée et ses cheveux sont longs et bouclés aux pointes. Elle portait une jupe noire avec des bottes noires jusqu'à hauteur de genoux; un haut noir très décolleté avec des lacets ainsi qu'une veste en cuir. (Le Matin)