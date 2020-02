Ciara a touché la Suisse dans la nuit de dimanche à lundi, avec des rafales de vent à plus de 160 km/h. Si la tempête a malheureusement fait plusieurs morts en Europe, elle a offert un panorama magnifique aux abords du lac Léman.

Sur les quais veveysans, nombreux étaient les promeneurs à venir apprécier les vagues. Moins nombreux étaient par contre ceux à se lancer dedans.

«La tempête nous fouette et nous réchauffe»

Quand on a croisé Lisa et Fatima à la plage de la Grotte, à Corseaux (VD), on ne les a d'abord pas crues lorsqu'elles nous ont dit aller se baigner. Mais cinq minutes plus tard, les deux amies nageaient entre déferlantes et éclats de rire.

Fatima plonge presque quotidiennement depuis six ans: «Quel bonheur! Et aujourd'hui, l'eau n'est pas froide. Elle est bonne!» La courageuse nageuse, fondatrice du groupe «Les sirènes du Léman», poursuit: «La tempête nous fouette et nous réchauffe. Il y a un échange d'énergie vivifiant.»

Après avoir mis les pieds à l'eau, «à l'insu de notre plein gré», en photographiant les deux comparses, on serait presque tenté de les suivre. Le conseil de Fatima? «Il ne faut pas attendre d'avoir froid pour sortir de l'eau. Dès que les mains se rafraîchissent, il est temps de regagner la rive.»

L'eau étant à 7° et nos doigts déjà refroidis, dégonflés, on a préféré passer notre tour! Quoi qu'il en soit, prudence à tous les amateurs.

Sébastien Anex