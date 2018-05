Les causes de l'incendie d'une Tesla jeudi au Tessin suscitent la controverse. Selon un message des pompiers de Bellinzone sur Facebook, un problème de batterie pourrait être en cause. Le constructeur américain appelle à la prudence. L'enquête en cours n'a pas encore livré ses résultats.

L'automobiliste allemand de 48 ans a, pour une raison inconnue, percuté la glissière centrale de l'autoroute A2, près du tunnel du Monte Ceneri (TI). Son véhicule s'est alors renversé et a pris feu. Le conducteur a péri sur les lieux de l'accident.

Le violent choc contre la batterie lithium-ion pourrait avoir provoqué un «emballement thermique», écrit sur le réseau social le service d'incendie de Bellinzone. Ce phénomène consiste en une hausse soudaine et irrémédiable de la température de la batterie. «Nous travaillons à reconstituer les faits de l'accident et assurons aux autorités locales une totale coopération», a indiqué à Reuters un porte-parole de Tesla. Pour l'heure, «les investigations se poursuivent et toutes conclusions semblent prématurées», souligne Tesla.

Plusieurs accidents mortels se sont produit ces dernières années avec des voitures Tesla. Le pilotage automatique a notamment soulevé des doutes. A la suite d'une récente collision fatale en Californie, le NTSB, le régulateur des transports américain, a ouvert une enquête afin de déterminer le rôle exact de l'Autopilot.

