La grêle cause chaque année pour des milliers de francs de dégâts en Suisse. Ainsi dans le canton de Vaud, les dommages du 20 juin 2013, le pire épisode de ces dix dernières années, s'étaient chiffrés à 110 millions de francs. Tout ceci appartiendra peut-être bientôt au passé. En effet, pour la première fois, un avion anti-grêle est testé en Suisse.

En effet, révèlent le Blick lundi et La Liberté mercredi, un projet-pilote va démarrer dès ce jeudi à l'aérodrome de Birrfeld, en Argovie, pour vaporiser les nuages de iodure d'argent, grâce à un monomoteur Cessna 182. Celui-ci a été équipé de deux brûleurs qui permettent de disperser la substance mélangée à de l'acétone en altitude.

L'iodure d'argent, diffusé dans un nuage, permet aux gouttelettes d'eau de se fixer autour de la molécule. Il se forme alors de petits cristaux de glace qui ont le temps de fondre avant d’arriver au sol. Des grêlons bien moins dangereux pour les cultures et les voitures que ceux que l'on observe habituellement dans les violents orages qui peuvent s'abattre sur la Suisse. Selon le Blick, qui se faisait l'écho lui aussi de cette expérience, il serait possible de réduire de 50% la probabilité de grêle.

Financé par La Bâloise

L'expérience est financée par La Bâloise qui a investi 200'000 francs par an dans le projet. L'avion sera en service de mai à fin septembre, d'abord en Suisse alémanique. Puis une extension de la flotte est prévue en Suisse romande ainsi qu'au Tessin, explique l'assureur sur son site internet. Il rassure les Suisses quant au risque environnemental: l'usage du iodure d'argent a été préalablement vérifié sur ces aspects et a été classé comme inoffensif par les experts suisses et européens, affirme-t-il.

La Suisse ne fait pas oeuvre de pionnière en la matière, rappelle le Blick. En effet, l'Allemagne, l'Autriche et les USA utilisent déjà cette méthode depuis des années avec des bilans positifs. La France s'y est mise aussi, mais elle ensemence les nuages depuis des vaporisateurs placés sur le sol et non pas dans les airs, un procédé moins coûteux.

(nxp)