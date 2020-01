En ce lundi 6 janvier, le commerçant et politicien vaudois Toto Morand déambule parmi les décombres de sa maison à Epalinges. Il a réussi à remettre le chauffage et l'eau courante et une bâche couvre en partie le trou dans le ciel: «C'est important que la maison ne gèle pas, il y a encore de l'eau dans les murs». Il ne s'attendait évidemment pas à vivre une telle catastrophe durant les Fêtes de fin d'année, qu'il a passées entre Morgins et la Vallée de Joux.

«L'âme de la maison»

Le 31 décembre vers midi, il reçoit un coup de téléphone de la police l'informant que sa maison familiale est la proie des flammes: «Les pompiers ont fait un travail formidable, constate-t-il plein de reconnaissance, ils ont pu sauver en partie la bâtisse. Sinon, tout était détruit». Sa maison avait été refaite il y a 17 ans avec des matériaux naturels: le sol en terre cuite, les murs à la chaux et la charpente en bois. «Les losanges en terre cuite ont tenu, se réjouit-il, c'est l'âme de la maison. En les nettoyant aujourd'hui, c'est comme une thérapie...»

Causes inconnues

Les causes de l'incendie sont encore mystérieuses: «Le feu est parti sur un meuble, puis s'est propagé à des matériaux d'isolation et à la charpente. J'ai eu plusieurs contact avec la police scientifique, mais pour l'instant il n'y a pas d'explication sur l'origine. Aucune prise n'a grillé et les enquêteurs ont écarté la piste d'une bougie». Toto Morand avait quitté sa maison le 25 décembre.

«Une énorme envie de pleurer»

Malgré les losanges en terre cuite sauvés, le moral en a pris un coup: «Il y a pour 5 mètres cube de déchets devant la maison... Je suis quelqu'un de positif et je pensais avoir vécu pas mal de choses dans ma vie, mais là c'est un coup dur, c'est violent». Sur sa page Facebook, il a exprimé cette violence avec des mots sincères: «C'est un sentiment plus qu’étrange que je ne connaissais pas, une sorte de grand outrage, une énorme envie de pleurer, une preuve, si il en fallait encore une, que dans cette vie et sur cette planète, tout est fragile et tout peut basculer, à n’importe quel moment, dans tous les sens.»

Une campagne à mener de front

L'incendie de sa maison interfère avec sa campagne pour l'élection complémentaire du 9 février au Conseil d'Etat vaudois: «Cela change le temps que je pourrai y consacrer. Bon, cette semaine ce n'est pas important, l'actualité est accaparée par les Jeux olympiques de la jeunesse. Ensuite, il faudra tout mener de front. Mais pour la campagne, les gens connaissent mes idées. Ce sont les mêmes depuis ma candidature de 2012: la croissance qualitative, l'environnement avec le sauvetage de la forêt du Flon, la défense du prix de lait, enfin d'une manière générale pour que la croissance du canton profite à tous».

Toujours en progression ?

Après avoir obtenu 5,7% des voix en 2012 et 9,7% en 2017, le représentant du «Parti de rien» pouvait espérer progresser encore en 2020. Mais cela s'annonce difficile face à la favorite Christelle Luisier (PLR) et deux autres candidatures Jean-Marc Vandel du Parti pirate et la militante de la Grève du climat, Juliette Vernier. Toto Morand persiste quand même et – malgré les circonstances – il veut réanimer la flamme du débat dans la vie politique vaudoise: «Depuis 2012, à chaque élection, on ne fait que discuter si la gauche doit avoir la majorité, la conserver ou non. Au plan des personnes tout est convenu d'avance. Dans ces conditions, un vrai débat doit retrouver sa place».

Eric Felley