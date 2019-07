Quel est le point commun entre les bains médicinaux de Lum de la Sowa Rigpa au Tibet, le reggae de la Jamaïque et la Fête des Vignerons? Réponse: tous les trois figurent sur la liste de l’UNESCO, Patrimoine culturel immatériel de l’humanité. C’est dire si la Fête des Vignerons dépasse, et de loin, le cadre des vignes de Lavaux où elle est née entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. «Aujourd’hui, souligne Marie-Jo Valente, directrice communication et médias, nous avons des demandes émanant de journaux comme le New York Times. La RTS va filmer le spectacle qui sera sans doute diffusé dans d’autres pays que la Suisse. Mais la nouvelle donne, ce sera les reprises sur les réseaux sociaux, encore peu présents lors de la précédente édition de 1999, et qui vont assurer sa diffusion dans le monde entier.»

La Fête des Vignerons 2019 va se dérouler du 18 juillet au 11 août, soit cinq jours de plus que lors de l’édition précédente. Quant à l’arène, elle peut accueillir jusqu’à 20'000 personnes, c’est aussi 4000 places quotidiennes de plus qu’en 1999. Reste une constante, le lieu de la manifestation, le même utilisé déjà lors de la parade de 1797, destinée pour la première fois à récompenser publiquement les meilleurs vignerons tâcherons. La Place du Marché à Vevey accueille ainsi depuis le XVIIIe siècle toutes les Fêtes des Vignerons. La raison? Avec plus de 17’000 m2 , c’est l’une des plus grandes places ouvertes d’Europe et, cadre idéal, elle descend en pente douce vers le lac et les montagnes.

Une année de vie dans la vigne

Quant au spectacle, il raconte une année de vie dans la vigne à travers une vingtaine de tableaux. Il traite autant des durs travaux que des moments plus sociaux comme les mariages ou la foire de la Saint-Martin. Il interroge le lien entre l’homme et la nature et rend hommage aux vignerons tâcherons récompensés par la Confrérie des Vignerons, organisatrice de la manifestation. Mais c’est aussi un spectacle de tous les superlatifs. Citons, entre autres, la participation de 900 choristes, dont 153 voix d’enfants, 107 musiciens de fanfares, 38 percussionnistes. Les chorégraphies sont interprétées par 5'500 acteurs-figurants en costume, tous habitants de la région. «Nous ne bénéficions d’aucune subvention, ajoute Marie-Jo Valente. C’est dire l’importance de nos partenaires, comme la Loterie Romande.»

