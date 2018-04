Les chiffres

33



Le nombre d’infractions d’ordre sexuel enregistrées l’an dernier dans les foyers de réfugiés. Dont 8 viols et 6 agressions à l’encontre d’enfants.



813



Le total des délits perpétrés en 2017 au sein des centres de requérants d’asile. Un chiffre qui était 73% plus élevé en 2012 en lien avec le Printemps arabe.



4



Un homicide et trois tentatives ont été signalés l’an dernier. Les dénonciations pour lésions corporelles s’élèvent à 80, les menaces 79 et les violences contre les fonctionnaires 71.



131



Les infractions contre le patrimoine ne sont pas en reste, avec 70 vols et 61 dommages à la propriété.