L'exploitant bernois de chemins de fer et de remontées mécaniques Jungfraubahn a vu le nombre de visiteurs au Jungfraujoch augmenter l'année dernière. Quelque 1,07 million de voyageurs, représentant une progression de la fréquentation de 2,4% sur un an, ont été transportés jusqu'à la plus haute gare ferroviaire d'Europe.

Knapp über eine Million: Passagierrekord auf Jungfraujoch https://t.co/CcSnws32ru — Blick (@Blickch) 4 janvier 2019

Début de saison «difficile»

La clientèle asiatique a notamment permis à la société d'Interlaken de franchir pour la troisième année consécutive la barre du million de passagers, ont indiqué vendredi dans un communiqué les Chemins de fer de la Jungfrau. Parmi les autres activités du groupe, les télécabines Grindelwald-First ont enregistré un bond de 26,8% du nombre de passagers transportés et le funiculaire du Harder une progression de 21%.

Le début de la saison de sports d'hiver 2018/2019 a été qualifié de «difficile» en raison du manque de neige. Les canons à neige ont cependant permis à la société d'ouvrir début décembre les domaines de Grindelwald-Wengen et Grindelwald-First.

Chiffre d'affaires en hausse

Les préventes de forfaits saisonniers pour les remontées mécaniques sont «positives». Depuis le début de la saison jusqu'au 2 janvier, le domaine skiable de la Jungfrau, dans lequel le groupe Jungfraubahn détient plus de 60%, a cependant vu le nombre de skieurs décliner de 3,9% sur un an à 173'000 personnes.

En matière de résultats financiers, la société a dégagé au premier semestre un chiffre d'affaires en hausse de 8,7% à 100,2 millions de francs. Le résultat d'exploitation (Ebit) a progressé de 19,8% à 25,4 millions et le bénéfice net s'est inscrit à 20,1 millions ( 18,5%). (ats/nxp)