Sa dernière escapade a duré plus de quatre mois: le dahu naturalisé au Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds (MHNC) a été exposé du 24 juin au 5 novembre au château de Champlitte, en Haute-Saône, par le Musée départemental Albert et Félicie Demard et le Musée de la chasse et de la nature de Paris. «C’est sans doute notre spécimen le plus voyageur», sourit Nicolas Margraf, collaborateur scientifique du Musée d’histoire naturelle.

Les trois créatures prêtées au château de Champlitte (F) sont revenues à La Chaux-de-Fonds.

Exposé entre des lièvres, des cerfs, des panthères et des alligators, le dahu faisait bonne figure dans le catalogue d’exposition. Pas un dahu mais deux: une version squelette et une version fourrure, présentée pour la première fois au public en 1995. Le troisième larron est un wolpertinger, un animal imaginaire des forêts et des Alpes bavaroises offert au musée par l’animatrice Lolita Morena. Valeur douanière estimée pour ces trois naturalisations: 3000 francs la pièce.

Wolpertinger: Pourvu d’ailes, de bois et de canines, ce «lièvre à bois» est apparenté au castor.

Patrimoine «spécifique»

Le dahu ? Ses caractéristiques morphologiques sont décrites ainsi: «Adapté à la marche à flanc de coteau grâce à des pattes plus longues d’un côté que de l’autre, il possède un patrimoine génétique bien spécifique.» Le spécimen chaux-de-fonnier est un Dahutus montanus calcifondensis, dont les pattes droites sont plus courtes que les gauches parce qu’il se déplace sur des pentes inclinées à droite…

Particularité: Le dahu dans sa version «squelette» avec ses pattes droites bien plus courtes que les gauches.

Quelle est l’origine de cette supercherie qui s’inscrit dans la longue tradition des chimères ? «Des traditions locales évoquent la chasse au dahu pour jouer un tour au «niais du village», lit-on dans le catalogue de l’exposition «Chassé-croisé». Le principe de cette chasse veut que des rabatteurs complices fassent du bruit avec des bâtons pour effaroucher l’animal, tandis que le dindon de la farce attend en vain avec son sac sa chute…

C’est l’ancien conservateur du Musée d’histoire naturelle Marcel Jacquat qui connaît le mieux l’animal pour y avoir consacré une monographie «ethno-étho-biologique» le 1er avril 1995. «Organiser une exposition et publier une brochure sur un sujet pareil semble manquer de rigueur à première vue. Mais le sourire n’est-il pas indispensable, même dans les institutions les plus sérieuses ?» interrogeait-il à une époque pas si lointaine.

De Lausanne à Monaco, le dahu chaux-de-fonnier a beaucoup voyagé. Mais il n’est plus visible dans sa commune d’origine: victime de coupes budgétaires, le Musée d’histoire naturelle est fermé jusqu’à nouvel avis. (Le Matin)