Le Conseil fédéral peut être à nouveau satisfait. Les Suisses ont suivi une fois de plus en tous points ses recommandations pour ces votations du 9 février. Ils ont rejeté l'initiative de l'ASLOCA pour des logements abordables. Ils ont en revanche plébiscité le nouvelle norme pénale contre l'homophobie.

Votations fédérales sans surprise

L'ASLOCA n'a pas été suivi par le peuple suisse. Son initiative pour des logements abordables a été assez nettement rejetée.

La norme pénale contre l'homophobie, combattue par un référendum de l'Union démocratique fédérale (UDF) a été largement acceptée par les Suisses.

Le résultat des votations

Une participation faible

La participation en Suisse a atteint 41%. Elle a été la plus forte à Schaffhouse (64%) en raison de l'obligation d'aller voter. C'est dans la canton de Glaris qu'elle a été la plus faible avec un peu plus de 32%.

Votations cantonales

Dans les cantons, de nombreux votes avaient lieu. A Genève, l'abolition de la taxe sur les chiens a été rejetée tout comme les deux objets sur la densification à proximité de l'aéroport.

A Neuchâtel, le droit de vote aux jeunes dès 16 ans a été refusé.

Le transfert de la commune de Clavaleyres de Berne à Fribourg a été plébiscité par les citoyens fribourgeois et bernois.

A Berne, la création d'une aire de transit pour les gens du voyage étranger a passé la rampe du vote populaire

A Zurich, Les citoyens du canton ont approuvé une nouvelle loi sur les taxis en ce sens. Les chauffeurs de la plate-forme numérique devront s'enregistrer auprès des autorités et se distinguer par une plaquette sur leur véhicule.

Les votants ont, en revanche, rejeté la construction d'un tunnel de 2,3 km et de deux lignes de tram sur l'axe de transit de la Rosengartenstrasse, au nord-ouest de Zurich. Ils ont également dit «non» à deux initiatives fiscales antinomiques, lancées par les jeunes socialistes et par les jeunes libéraux-radicaux.

Enfin, plusieurs cantons alémaniques ainsi que le Tessin ont votaé, dont l'Argovie qui s'est prononcé en faveur d'un durcissement des conditions d'octroi de la nationalité suisse.

