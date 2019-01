Le tronc était prometteur, mais à y regarder de plus près, il ne portait que quelques tiges bien maigrelettes.

Las! Le castor n'a pas remarqué que l'arbre avait été scié, à La Neuveville (BE), au bord du lac de Bienne.

La rongeur s'est-il rendu comte de sa bêtise? Toujours est-il qu'il n'a pas terminé son travail. Un travail salué par des professionnels, tels que Markus Brentano, responsable des espaces verts à Bienne, admiratif devant tant de savoir-faire.

Habituellement, les castors découpent les troncs de manière à ce que l'arbre tombe du côté choisi, de préférence dans l'eau, où il leur est ensuite plus facile de les écorcer et de les tailler pour confectionner un nid et des barrages. (Le Matin)