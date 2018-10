Les accros à la politique peuvent dès aujourd'hui s'informer sur les prochaines élections fédérales. La Confédération et les cantons ont lancé un site Internet commun: www.ch.ch/elections2019. Dès le 20 octobre 2019, les résultats du scrutin y apparaîtront.

Le site contient des informations destinées aussi bien aux primo-électeurs qu'aux futurs candidats. Les textes seront complétés par des graphiques interactifs, des illustrations et des vidéos, a indiqué mercredi la Chancellerie fédérale. L'offre sera accessible aux personnes handicapées.

Dans un premier temps, le site offrira des informations destinées avant tout aux candidats potentiels ainsi que des données contextuelles sur les élections au Conseil national et au Conseil des Etats. Dès le printemps, des informations pratiques seront fournies aux électeurs.

Puis, dès le 20 octobre 2019, le site donnera tous les résultats des élections. On y trouvera également des informations sur les deuxièmes tours pour le Conseil des Etats, la répartition des sièges par partis et le nombre de voix obtenues par les candidats. Des statistiques et des analyses seront publiées après les élections. (ats/nxp)