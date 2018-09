C'est une nouvelle victoire qu'engrange le Conseil fédéral ce dimanche. En effet, le peuple a suivi entièrement ses recommandations. Les Suisses refusé l'initiative du syndicat paysan pour la souveraineté alimentaire à plus de 68% et celle des Verts, dite «Fair Food», qui réclamait des aliments équitables à plus de 61%. En revanche, l'arrêté vélo, contre-projet à l'initiative vélo, a été largement accepté par 73,6% des citoyens.

Lire: Retrouvez le direct des résultats des votations

L'initiative sur la souveraineté alimentaire balayée

La souveraineté alimentaire ne sera pas inscrite dans la constitution. L'initiative populaire lancée par le syndicat agricole Uniterre a été balayée dimanche. Le texte visait un changement radical de politique agricole. Des mesures devaient être prises pour préserver les surfaces cultivables, favoriser des prix équitables et renforcer les échanges commerciaux directs entre paysans et consommateurs. Les OGM auraient été définitivement interdits.

Lire: «Non» à plus de 68% à l'initiative d'Uniterre

L'initiative des Verts refusée

La Confédération ne devra pas mettre les bouchées doubles pour assurer la qualité des aliments. L'initiative des Verts a été rejetée par 61,3% des votants. Seuls quatre cantons romands ont dit «oui». Le scrutin a finalement été marqué par un «Röstigraben». La Suisse romande s'est distinguée du reste du pays par son soutien à l'initiative «pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques». Genève l'a acceptée par 63,9%, suivi de Vaud (63,8%), du Jura (58,9%) et de Neuchâtel (57,1%). Fribourg mais surtout le Valais sont en revanche dans le camp du «non», avec respectivement 51,3% et 61,5 % de refus. Tout comme Berne (63,1%). Le verdict est clairement «non» en Suisse alémanique, où l'alliance entre la gauche et le monde paysan n'a vraisemblablement pas aussi bien fonctionné.

Lire: L'initiative des Verts est refusée

La petite reine décroche le sacre constitutionnel

Les pistes cyclables pourront être encouragées sur le même principe que les chemins pédestres. Les Suisses ont accepté dimanche par 73,6% des voix d'inscrire le vélo dans la Constitution fédérale. Aucun canton n'a refusé. Les Romands ont été les plus fervents supporters de la petite reine. Les Vaudois sont les champions nationaux du «oui» avec 86,3%. Les Genevois suivent avec 83,1% devant les Neuchâtelois (82,3%) et les Jurassiens (81,6%). Le soutien atteint 76,3% à Fribourg, 74,4% en Valais et 72,2% à Berne. La Suisse centrale s'est montrée plus frileuse. Obwald a les citoyens les moins convaincus du pays avec 57,2% de soutien suivis par Schwyz (62,5%) et Glaris (63,1%). Partout ailleurs, le vélo a séduit près ou plus de sept votants sur dix.

Lire: Le vélo s'impose dans la Constitution suisse

Participation faible

Le vélo et l'agriculture n'ont pas poussé les Suisses vers les urnes dimanche. La participation n'a atteint que quelque 37%. Le taux, qui tutoie celui du 10 juin (34%), est bas, mais ce n'est pas un record. Schaffhouse, où le vote est obligatoire, arrive comme d'habitude en tête avec près de 59% d'électeurs qui se sont rendus aux urnes. Dans cinq cantons, la participation s'est établie entre 40 et 45%: Zoug, Obwald, Nidwald, Bâle-Ville et le Tessin. Les cancres se trouvent à Lucerne et Glaris où moins de 30% des citoyens ont voté.

La burqa interdite à St-Gall

En Suisse romande, aucune votation cantonale n'était au menu. En revanche, de nombreux Alémaniques se sont rendus aux urnes. Ainsi St-Gall devient le deuxième canton, après le Tessin, à interdire la burqa. Les votants ont clairement approuvé par 66,65% une loi rendant punissable toute personne se dissimulant le visage dans l'espace public, pour autant que cela menace la sécurité.

Lire: St-Gall a voté pour l'interdiction de la burqa

Réputé pour être un paradis fiscal, le canton d'Obwald doit assainir ses finances. Toutefois, les citoyens ont refusé dimanche par 56,56% des voix un paquet de mesures comprenant une hausse des impôts ainsi que des économies.

Lire: Obwald refuse une hausse d'impôts

Une foule d'autres objets étaient au menu dans d'autres cantons alémaniques.

Lire: Les résultats en Suisse alémanique

(nxp)