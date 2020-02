Le second tube du tunnel de base du Lötschberg, qui relie le canton de Berne à celui du Valais, sera rouvert au trafic ferroviaire vendredi à 5 heures. Cette voie est fermée depuis le 6 février en raison d'infiltrations d'eau dont l'origine reste pour l'heure inconnue.

Les trains devront toutefois circuler à une vitesse réduite lors du passage sur le tronçon sinistré. Il faudra donc compter avec un retard entre deux et quatre minutes, a précisé mercredi à Frutigen (BE) la compagnie du BLS.

Trente centimètres d'eau boueuse

Les infiltrations sont désormais sous contrôle et les opérations de nettoyage des tubes sont en cours. Selon une première estimation, les opérations pour évacuer l'eau et la boue ont déjà coûté entre 2 et 3,5 millions de francs. A cela s'ajouteront les dépenses pour assainir ce tronçon.

Les infiltrations d'eau boueuse avaient atteint 30 cm le 6 février. Elles sont survenues sur un tronçon à deux voies entre Ferden et St-German (VS), à environ 2,5 km du portail sud. De l'eau de fonte pourrait s'être accumulée dans la roche lors de la canicule de l'été dernier. (ats/nxp)