Le trafic ferroviaire est perturbé vendredi entre Berne et Bienne (BE) et entre Olten (SO), Aarau et Zurich, après qu'une voie ferrée a été endommagée dans le nord de la capitale fédérale. Face à l'ampleur des dégâts, les CFF ont dû entamer des travaux de construction extraordinaires.

Les passagers de plusieurs lignes InterCity, InterRegio et du RER bernois sont touchés par la perturbation, qui devrait durer jusqu'à 16h. Les Chemins de fer fédéraux (CFF) conseillent aux voyageurs de vérifier leurs correspondances.

Un mécanicien a signalé les dégâts tôt ce matin, a indiqué un porte-parole des CFF. Après une analyse de la zone par des experts, il a été décidé de procéder à travaux de reconstruction pour écarter un risque d'affaissement de la voie. (ats/nxp)