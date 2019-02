Le trafic ferroviaire est interrompu depuis vendredi à la mi-journée entre Andermatt (UR) et Sedrun (GR) en raison d'une coulée de neige. Un train de la compagnie Matterhorn Gotthard Bahn a terminé sa course dans la masse de neige. Il n'y a pas eu de blessé.

Le convoi sortait d'un tunnel entre Andermatt et le col de l'Oberalp (UR/GR), lorsque la neige amassée sur la voie l'a stoppé, indique un porte-parole de la compagnie à Keystone-ATS. On ignore pour l'instant si le train a été endommagé. La liaison Andermatt - Sedrun est fermée au trafic jusqu'à nouvel avis entre le lieu-dit Nätschen (UR) et le col de l'Oberalp. (ats/nxp)