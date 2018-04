édito

Il paraît que les CFF sont les meilleurs



«Rooh, non! Pff… Encore?» Les yeux qui se lèvent au ciel, un long soupir et l’énervement qui nous envahit. C’est une catastrophe: notre train aura six minutes de retard! Une réaction qui peut sembler un poil excessive. Mais ne nous blâmons pas trop vite, après tout, nous sommes juste humains.



Malgré tout, les prestations des CFF sont jugées insuffisantes,

selon un sondage publié cette semaine par le magazine alémanique K-Tipp. Les prix trop élevés et la propreté des toilettes sont notamment pointés du doigt par les personnes interrogées. Des reproches, avec l’éternel débat sur les retards, qu’on retrouve aussi fréquemment au Café du Commerce ou sur son équivalent numérique, la page Facebook des CFF.



«Les Helvètes aiment leurs trains», déclarait pourtant ce dimanche un syndicaliste de la Deutsche Bahn dans une interview pour le journal Marianne, louant notre système et invitant la France à s’en inspirer. Car oui, depuis des décennies, la Suisse squatte la première place de tous les classements dans le domaine.



À force, nous nous sommes habitués à la perfection. Le moindre retard, la moindre contrariété prend donc une ampleur considérable. Et si certains griefs sont totalement justifiés, peut-être devrions-nous nous rappeler plus souvent que, derrière les trains et les bus dont nous aimons tant nous plaindre, il y a des hommes et des femmes qui se démènent chaque jour pour nous acheminer d’un bout à l’autre du pays. Alors ne les blâmons pas trop vite, après tout, ils sont juste humains.



Fabien Feissli

