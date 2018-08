Avec 5,08 milliards de personnes-kilomètres transportées au 2e trimestre 2018, contre 4,99 milliards durant la même période de l'an passé, l'affluence sur le réseau repart à la hausse après plusieurs trimestres consécutifs de baisse, écrit mardi le Service d'information pour les transports publics (Litra). Une évolution qui s'explique en partie par le calendrier.

Il y a en effet eu moins de jours fériés et de week-end ce dernier trimestre que durant la même période de 2017, d'où davantage de pendulaires. Cette croissance compense partiellement la légère baisse du premier trimestre, lequel comptait, lui, moins de jours ouvrables qu'en 2017.

On retrouve ainsi pour le premier semestre 2018 les mêmes valeurs que pour les six premiers mois de 2017. Mais le nombre de voyageurs demeure inférieur à celui de 2016, selon le rapport de la Litra.

Au chapitre marchandises, la Litra fait part d'une stabilité au premier semestre. Après la chute de l'automne dernier, l'évolution du trafic marchandises affiche un léger plus au deuxième trimestre 2018 par rapport à celui de l?année précédente, à 3,17 milliards de tonnes-kilomètres, contre 3,16.

Dans le même temps, les sillons-kilomètres sont moins nombreux. Cela signifie que les trains sont plus longs et plus chargés, explique la Litra. (ats/nxp)