Les fortes précipitations des derniers jours augmentent le risque d'avalanche, porté à 4 sur 5 dans presque toutes les Alpes suisses. A plus basse altitude, le risque d'éboulement menace. Conséquence: de nombreuses voies de communication sont préventivement fermées.

Suppressions et retards

Le Valais n'est plus le seul canton touché. Depuis dimanche, la neige tombée en masse a incité les autorités à fermer plusieurs lignes de chemins de fer aux Grisons et au Tessin. Il en est ainsi de la ligne entre Filisur et Davos, une des deux voies d'accès à la station où doit débuter le WEF cette semaine.

Les lignes reliant Landquart/Pontresina à Scuol (GR), Coire à Arosa, Weissbad à Wasserauen (SG) ainsi que, au Tessin, le tronçon Airolo-Faido, sur la ligne du Gothard, sont également fermées à cause de violentes chutes de neige. Sur cette dernière ligne notamment, il faut s'attendre à des suppressions de trains et à des retards, selon le service d'information sur le trafic ferroviaire.

Zermatt pas accessible

Dans les Alpes de Suisse occidentale, les régions du Haut-Valais et de l'Oberland bernois demeurent les plus concernées par le danger. Ainsi la ligne de faîte du Lötschberg subit des restrictions entre Spiez (BE) et Goppenstein (VS). Il en est de même de la ligne de la Furka. Celle-ci restera fermée toute la journée de dimanche entre Niederwald et Oberwald, (VS) et le chargement de véhicules ne fonctionnera pas.

UJne nouvelle fois, Zermatt n'est plus accessible. A cause de chutes de pierres, la ligne entre Viège et la station du Cervin est interrompu. Des bus circulent jusqu'à Täsch, mais pas au-delà.

Les intempéries ont également provoqué des dégâts sur la ligne entre Villars-sur-Ollon et le Col-de-Bretaye (VD). Les trains sont supprimés et aucun service de remplacement n'est possible. En France voisine, la ligne reliant Genève à Lyon est interrompue à cause d'un éboulement entre Bellegarde et Culoz. Des bus de remplacement circulent, mais les correspondances ne sont pas garanties, précise le service d'informations ferroviaires.

Un mètre de neige en 48h

S'agissant de la neige, ce dimanche devrait correspondre à une accalmie entre deux vagues, selon MétéoSuisse. D'après l'institut, près d'un mètre de neige devait tomber entre samedi après-midi et lundi minuit sur le versant nord des Alpes, en Valais et dans le nord des Grisons.

Le centre des Grisons et le Tessin devaient être moins touchés. La limite des chutes de neige devrait s'abaisser à 1000 m dans certaines vallées, mais plutôt rester au-dessus de 1400 m. (ats/nxp)