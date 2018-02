La loi sur le travail (LTr) tient insuffisamment compte des besoins des télétravailleurs. C'est ce qu'estime le conseiller national Thierry Burkart (PLR/AG). Raison pour laquelle il a déposé fin 2016 une initiative parlementaire demandant de «moderniser» la LTr. L'élu souhaite notamment augmenter la durée maximale de télétravail de quatorze à dix-sept heures par jour.

«Liberté entravée»

«Les personnes qui effectuent leur travail sous forme de télétravail peuvent généralement aménager eux-mêmes leurs horaires en fonction de leurs préférences et contraintes personnelles. Or, cette liberté est entravée par les dispositions de la LTr qui encadrent la durée du travail et du repos quotidiens et qui interdisent le travail dominical», estime-t-il. Et d'ajouter: «Un travailleur qui commence son travail à 7h doit s'arrêter à 21h au plus tard, ce qui signifie par exemple que s'il va chercher son enfant à 18h à la crèche, il lui est interdit, une fois son enfant mis au lit, de se remettre à l'ordinateur pour liquider quelques courriels urgents. Ce régime n'aide évidemment pas à concilier vie professionnelle et vie familiale.»

Davantage de règles

Et à en croire les récentes décisions prises à Berne, sa vision des choses semble faire son chemin au Conseil national. La commission de l'économie et des redevances a en effet donné suite, lundi, à son initiative. Une décision contre laquelle s'oppose Unia. Interrogée par «Blick», la cheffe du syndicat, Vania Alleva, explique: «Nous avons besoin de davantage de règles pour le télétravail et non pas d'un assouplissement de la loi.» Selon elle, l'initiative de l'élu PLR va dans le mauvais sens puisqu'elle cause une dégradation des conditions de travail: «Travailler 17h par jour rend malade.» La commission des Etats doit encore se prononcer sur le texte. (nxp)